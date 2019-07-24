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Pitbull'un saldırdığı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kurbanlık almak için gittiği bölgede pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Mihrinaz Özçelik (67), sağ bacağı ve sol kolundan yaralandı. Tedavisi yapılan Özçelik, "Köpek...

Pitbull'un saldırdığı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kurbanlık almak için gittiği bölgede pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Mihrinaz Özçelik (67), sağ bacağı ve sol kolundan yaralandı. Tedavisi yapılan Özçelik, "Köpek bana saldırdığı için değil, sahibi beni kurtarmadığı için şikayetçiyim. Köpeğin bir suçu günahı yok" dedi.
Karabağlar'da meydana gelen olayda kurbanlık almak için pazara giden Mihrinaz Özçelik, sanayi sitesinin yakınlarında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin yerde sürüklediği Özçelik, sağ bacağı ve sol kolundan yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özçelik, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Mihrinaz Özçelik köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Kurbanlık almak için kurban pazarına gittim. Orada bir arabanın arkasında köpek varmış. Bana doğru gelerek ayağımı yakaladı. Yüz kiloluk kadını yere yatırdı. Önce bacağımı sırdı sonra kolumu ve elimi ısırdı. Beni kurtarmadılar, bana karşıdan baktılar. Esnaf ambulans çağırdı sonra beni köpekten kurtardılar. Köpeğin sahibi kadın bana para teklif etti. Benim paraya ihtiyacım yok, hastaneye götür dedim. Her yerimden kan akıyordu. O hayvan yüzümü de parçalayabilirdi. Allah'tan yüzüme saldırmadı. Köpek bana saldırdığı için değil, sahibi beni kurtarmadığı için şikayetçiyim. Köpeğin bir suçu günahı yok. Köpeği kim koyduysa ondan şikayetçiyim" dedi.
Özçelik, el konulan ve barınağa teslim edilen köpeğin kuduz olup olmadığının araştırıldığını ve kendisine gerekli tedavinin uygulandığını belirtti.

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