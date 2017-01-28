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Pipetli 6 bonzai satıcı yakalandı

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERi’de pipet içerisine gizledikleri 203 gram bonzaiyi satan 6 kişi polis tarafından yakalandı. Sorguları tamamlanan zehir tacirleri sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Uyuşturucu ile Mücadele...

Pipetli 6 bonzai satıcı yakalandı

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERi’de pipet içerisine gizledikleri 203 gram bonzaiyi satan 6 kişi polis tarafından yakalandı. Sorguları tamamlanan zehir tacirleri sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sattıkları şüphesiyle gözaltına alınan İ.K, E.T, F.A, Ş.A F.A ve T.T gözaltına alındı. 6 kişinin üst ve ev aramasında 203 gram bonzai, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde ve içiminde kullanılan pipet ele geçirildi. Zehir tacirleri, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçildi. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
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