Pinhani konserinin yanında bıçaklı saldırı: 2 yaralı

'ALTERNATİF Rock' türünde 2004'te kurulan Pinhani Grubu'nun Avcılar'da verdiği konserin hemen yan tarafında kimliği belirsiz, yaklaşık 20 kişilik grup, 2 kişiye bıçakla saldırdı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Paşaeli Parkı Nejat Uygur Sahnesi'nde Avcılar Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında dün saat 22.00'de Türk müzik grubu Pinhani ücretsiz konser verdi. Grup hayranları erken saatte açık hava sahnesini doldururken sanatçıların şarkılarına bir ağızdan eşlik etti, zaman zaman oturdukları yerde dans etti.

Edinilen bilgiye göre, konser alanının hemen arkasında bilinmeyen nedenle aralarında bıçak taşıyanların da bulunduğu bir grup, iki kişiye küfrederek saldırdı. Çevredekilerin müdahalelerine rağmen kısa süre içerisinde küfrettikleri iki kişiye tekme, tokat ve bıçaklarla saldıran grup karanlıkta kaçtı. Konser alanında olası olumsuzluk için hazır bekletilen Avcılar Belediyesi sağlık görevlilerine haber verildi. Görevliler baş ve çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içerisinde kalan iki gence müdahale etti. Yaralılardan biri yerde sürekli cep telefonu ile bir yeri arayarak konuşmaya çalıştırken, kanamaları durdurulan 2 yaralı hemen yakındaki Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürdü.

Pinhani Grubu'nu izlememeye gelenler, bu olaydan habersiz sevdikleri sanatçılara konser sonuna kadar eşlik etti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parkın 3 giriş kayısında önlem alınırken, saldırganların tespit edilerek yakalanması için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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