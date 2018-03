Pilot Albay Mete Kuş: FETÖ, Mehmetçiği koruduk diye bize soruşturma açtı

KONYA'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan 135'inci Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Filo Komutanlığı'na bağlı 12 kişilik ekip hakkında, 2014 yılında karakollara saldırı düzenleneceği bilgisi üzerine bölgede savunma planı hazırlarken kaybolan gece görüş gözlüğü nedeniyle açılan dava başladı. Dönemin filo komutanı ve şu an 3'üncü Ana Jet Üssü Harekat Komutanı Pilot Albay Mete Kuş, bu soruşturmanın FETÖ ile PKK'nin işbirliğiyle açıldığını söyleyerek, "Mehmetçiğin kanını korumak için yaptığımız plan nedeniyle hakkımızda soruşturma açıldı" dedi.

​3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 135'inci MAK Filo Komutanlığı, 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrası PKK terör örgütünün Güneydoğu Anadolu'da karakollara baskın yaparak iç karışıklık çıkarmayı planladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine dönemin filo komutanı Pilot Yarbay Mete Kuş nezaretindeki 12 kişilik ekiple, yerel seçime 5 gün kala, bölgeye gidip 68 jandarma karakolunun güvenliğinin sağlanması için savunma planı hazırladı. İddiaya göre bu çalışma sırasında 1 gece görüş gözlüğü kayboldu. Dağlık arazide yapılan aramada gözlüğün sadece kapağını bulan ekip, kayıp raporunu tuttuktan sonra bölgeden ayrılarak üsse geri döndü. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk talimatıyla, gözlüğün kaybolmasıyla ilgili MAK timi hakkında soruşturma açıldı. İddiaya göre soruşturma sırasında filo komutanı Yarbay Mete Kuş, Eskişehir'deki hava üs komutanlığına tayin edildi.

DAVA AÇILDI

Askeri mahkemelerin kapatılması nedeniyle Konya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, MAK timindeki 12 asker hakkında 'Askeri eşyayı kasten tahrip etmek, görevi kötüye kullanmak' suçlarından 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmak üzere dava açıldı. Bugün görülen ilk duruşmaya dönemin filo komutanı ve şu an 3'üncü Ana Jet Üssü Harekat Komutanı ve Cumhurbaşkanı Hava Koruma Komutanı Pilot Albay Mete Kuş ile 2 astsubay katıldı.

'MEHMETÇİĞİN KANINI KORUMAK İÇİN YAPTIĞIMIZ PLAN NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Albay Mete Kuş, savunmasında Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kendilerini suçsuz bulmasına rağmen, haklarında dava açıldığını belirtti. Hazırladıkları savunma planını, FETÖ üyesi subayların Batman'da taş ocaklarında çalışan sivil halkın katledilmesine yönelik plana dönüştürdüğünü ileri süren Pilot albay Kuş, şunları söyledi:

“5 gün gibi kısa sürede 12 kişilik tim, 68 karakolu helikopterle gezerek savunma planı yaptı. Gözlük kaybolsa 'harekat zayiatı', çalınsa Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğundadır. Mehmetçiğin kanını korumak için yaptığımız plan nedeniyle hakkımızda soruşturma açıldı. Biz filodan tasfiye edildikten sonra göreve gelen ve şu an tutuklu yargılanan FETÖ üyesi subaylar, hazırladığımız bu planları değiştirip Batman’da taş ocaklarında çalışan sivil halkın katledilmesi planına dönüştürdü.''

'FETÖ'YE BİAT ETMEDİK'

Savunmasına devam eden Mete Kuş, "Bu dava tamamen mandacı zihniyete ve FETÖ’ye değil de yüce Türk milletine hizmet ettiğimiz için açılmıştır. TSK’nın en önemli savunma planını yapan ekibe A4 kağıdında takdir dahi vermeyen FETÖ askerleri ve yargısı, bu davayla görevi kötüye kullanma iftirası atarak canımdan çok sevdiğim mavi üniformamı zorla çıkarmak istemiştir” dedi.

Albay Kuş, 17-25 Aralık’tan sonra 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nı incelemeye gelen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün, kendisine FETÖ üyesi subay listesi hazırlamaması konusunda uyarıda bulunduğunu ileri sürerek, ‘’Bana hitaben ‘Mete Albayım, sen kahraman bir subaysın, sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma’ diye bana ikazda bulundu’’ dedi. Dava, diğer askerlerin dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

TUTUKLULAR

12 asker hakkında soruşturma talimatı veren dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı, darbeci General Akın Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Yarbay Bedrettin Özgür ile soruşturmayı yürüten Askeri Savcı Albay Ümit Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı. Gözlüğün kaybolduğu gün timde görev yapan astsubaylar Ömer Vurgun ile Enes Aksu’nun da 15 Temmuz’da Akıncı üssünde yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.



