Piliç tesisi çatısı tadilat sırasında çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, piliç üretim tesisi çatısında tadilat yapan 4 işçi çatının çökmesi sonucu beton zemine düştü. İşçilerden 50 yaşındaki Sabit Erden olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl’e bağlı Süpürtü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait piliç üretim tesisinde meydana geldi. Çatıda tadilat yapan Hasan Tunç, Eldar Aziz, Oğuzhan Küçükdurmaz ve Sabit Erden çatının çökmesi sonucu yaklaşık 10 metreden tesisin içerisine düştü. Beton zemine düşen işçilerden Sabit Erden olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hasan Tunç, Eldar Aziz ve Oğuzhan Küçükdurmaz çağrılan ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve bir kız çocuğu babası Sabit Erden'in cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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