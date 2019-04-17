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Piknikte tartıştığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde göl kıyısına arkadaşlarıyla pikniğe gelen Emircan Erdoğan, çıkan tartışmada tabanca ile Berkay Taş'ı (26) öldürdü, Mesut Haspulat'ı (27) da ağır yaraladı. Emircan...

Piknikte tartıştığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde göl kıyısına arkadaşlarıyla pikniğe gelen Emircan Erdoğan, çıkan tartışmada tabanca ile Berkay Taş'ı (26) öldürdü, Mesut Haspulat'ı (27) da ağır yaraladı.
Emircan Erdoğan, Berkay Taş ve Mesut Haspulat piknik yapmak için Kazak Gölü kıyısına geldi. İddiaya göre, alkol alan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan, üzerindeki tabancayı çıkarıp, arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumları ağır olan Berkay Taş Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Mesut Haspulat ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede iki gün yaşam mücadelesi veren Berkay Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mesut Haspulat'ın ise tedavisi sürüyor. Polis olaydan sonra kaçan Emircan Erdoğan'ı yakaladı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adiyeye sevk edilen Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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