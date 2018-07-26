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Piknikte serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu

VAN'ın Erciş ilçesinde, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Van Gölü sahiline giden Ömer Demir (15), serinlemek için girdiği gölde boğuldu. Demir'in cansız bedeni, olay yerine giden janarma ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu sudan...

Piknikte serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu
VAN'ın Erciş ilçesinde, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Van Gölü sahiline giden Ömer Demir (15), serinlemek için girdiği gölde boğuldu. Demir'in cansız bedeni, olay yerine giden janarma ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu sudan çıkarıldı.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü kıyısındaki balık bendinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için sabah saatlerinde köy yakınındaki Van Gölü sahiline giden Ömer Demir, serinlemek için suya girdi. Bir süre gölde yüzen Demir, daha sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden gencin ailesi, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çabaları sonucu ulaştığı Ömer Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gölden jandarma ekipleri tarafınan çıkartılan Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanasi'ne götürüldü. Hastane önüne akın eden Ömer Demir'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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