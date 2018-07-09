Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır:...
Tekirdağ'da yolcu treninin 6 vagonu devrildi: 10 ölü 73 yaralı var
Yolcu treni faciası: 10 ölü...

Piknikte ayının saldırısına uğradı

MUŞ’un Varto ilçesinde arkadaşıyla gittiği piknikte ayı saldırısına uğrayan Mehmet Koçhan yaralandı. Sağlık durumu iyi olan Koçhan, "Herşey bir anda oldu. Yaşadığıma inanamıyorum" dedi.

Piknikte ayının saldırısına uğradı
MUŞ’un Varto ilçesinde arkadaşıyla gittiği piknikte ayı saldırısına uğrayan Mehmet Koçhan yaralandı. Sağlık durumu iyi olan Koçhan, "Herşey bir anda oldu. Yaşadığıma inanamıyorum" dedi.

Varto ilçesi'nde Bingöl dağları eteğindeki Leylek Yaylası'na dün öğle saatlerinde pikniğe giden iki arkadaştan Mehmet Koçan, ayının saldırısına uğradı. Ayının darbeleriyle su arkına düşen Mehmet Koçan, Ali ismindeki arkadaşının yardımı ile Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayının pençe ve dişleriyle vücudununun değişik yerlerinden yaralanan Mehmet Koçan, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 
Yaşadığına inanamadığını söyleyen Mehmet Koçan, "Piknik için gittiğimiz yerde yürürken karşımıza aniden ayı çıktı. Ayı benden ben de ayıdan korktum. Ayı bir anda üzerime saldırdı. Pençesiylede vurması sonucu su arkının içine düştüm. O sırada arkadaşım da bağırarak ayıyı korkutmaya çalışıyordu. Ali beni suyun içinde bırakıp gitti. Daha sonra yanıma gelen arkadaşım, sağlık ekiplerine haber verdi ve beni ambulansla gelip alarak hastaneye götürdü. Herşey bir anda oldu. Yaşadığıma inanamıyorum. Çok güçlü bir hayvan. Tek pençe darbesi ile beni metrelerce uzağa fırlattı. Çok şükür iyiyim. Yaralarıma dikiş atılarak taburcu edildim" dedi.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325