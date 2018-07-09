Piknikte ayının saldırısına uğradı

MUŞ’un Varto ilçesinde arkadaşıyla gittiği piknikte ayı saldırısına uğrayan Mehmet Koçhan yaralandı. Sağlık durumu iyi olan Koçhan, "Herşey bir anda oldu. Yaşadığıma inanamıyorum" dedi.Varto ilçesi'nde Bingöl dağları eteğindeki Leylek Yaylası'na dün öğle saatlerinde pikniğe giden iki arkadaştan Mehmet Koçan, ayının saldırısına uğradı. Ayının darbeleriyle su arkına düşen Mehmet Koçan, Ali ismindeki arkadaşının yardımı ile Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayının pençe ve dişleriyle vücudununun değişik yerlerinden yaralanan Mehmet Koçan, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.Yaşadığına inanamadığını söyleyen Mehmet Koçan, "Piknik için gittiğimiz yerde yürürken karşımıza aniden ayı çıktı. Ayı benden ben de ayıdan korktum. Ayı bir anda üzerime saldırdı. Pençesiylede vurması sonucu su arkının içine düştüm. O sırada arkadaşım da bağırarak ayıyı korkutmaya çalışıyordu. Ali beni suyun içinde bırakıp gitti. Daha sonra yanıma gelen arkadaşım, sağlık ekiplerine haber verdi ve beni ambulansla gelip alarak hastaneye götürdü. Herşey bir anda oldu. Yaşadığıma inanamıyorum. Çok güçlü bir hayvan. Tek pençe darbesi ile beni metrelerce uzağa fırlattı. Çok şükür iyiyim. Yaralarıma dikiş atılarak taburcu edildim" dedi.