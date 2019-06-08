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Piknik yaparken uçuruma yuvarlandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, piknik yaptığı yamaçta dengesini kaybeden K.E. (37), uçuruma yuvarlanarak ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Çokran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dağlık alandaki yamaçta piknik yapan K.E., dengesini...

Piknik yaparken uçuruma yuvarlandı
KAHRAMANMARAŞ'ta, piknik yaptığı yamaçta dengesini kaybeden K.E. (37), uçuruma yuvarlanarak ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çokran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dağlık alandaki yamaçta piknik yapan K.E., dengesini kaybederek 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan K.E., ekiplerin çalışması sonucu düştüğü uçurumdan çıkarılarak ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan K.E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. 

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