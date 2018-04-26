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Piknik tüpüyle intihar etti

ÇORUM’da, bunalımda olduğu iddia edilen Yıldıray A. (27), piknik tüpüyle intihar etti. Olay, Melikgazi Hoyhoy Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla açık araziye çıkan Yıldıray A., intihar etmeden önce direksiyonun...

Piknik tüpüyle intihar etti
ÇORUM’da, bunalımda olduğu iddia edilen Yıldıray A. (27), piknik tüpüyle intihar etti.
Olay, Melikgazi Hoyhoy Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla açık araziye çıkan Yıldıray A., intihar etmeden önce direksiyonun hemen yanına bir not bıraktı. Ardından piknik tüpünün ucuna hortum bağlayıp başına poşet geçirdi. Daha sonra da hortumun ucunu ağzına sokup gazı açtı. Aracın kapı ve camlarını kapattı. Otomobil içerisinde gaz zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede  genç adamın öldüğünü belirledi. Öte yandan itfaiye ekipleri ise yoğun gaz kokusu ve patlama ihtimalini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alarak yaptıkları çalışma ile piknik tüpünü dışarıya aldı.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası gencin cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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