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Piknik alanında PKK marşlı terör propagandasına 2 tutuklama

ADANA, () - ADANA'da, piknik yapan vatandaşların bulunduğu mesire alanında, terör örgütü PKK ile sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü marş çalarak propaganda yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. Yaşları 19 ile 27 arasında...

Piknik alanında PKK marşlı terör propagandasına 2 tutuklama

ADANA, () - ADANA'da, piknik yapan vatandaşların bulunduğu mesire alanında, terör örgütü PKK ile sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü marş çalarak propaganda yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Yaşları 19 ile 27 arasında değişen B.A. kardeşi İ.A. ile Ç.C.Ç. ve M.E.T. iddiaya göre  kiraladıkları bir araçla geçen cumartesi günü Seyhan Baraj Gölü kenarına gitti. Şüpheliler, piknik yapan vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgede, aracın kapılarını açıp yüksek sesle terör örgütü PKK ve YPG ile terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven marş ve şarkılar çalmaya başladı. Hem kendileri dinleyip, hem çevredeki vatandaşlara da örgüt marşlarını dinleten zanlılardan rahatsız olanlar, polise ihbarda bulundu. 'Suç teşkil eden marş ve şarkılar dinleterek propaganda yapan' 4 kişi, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerden bazılarının, sosyal paylaşım sitesinden de terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan lehine paylaşımlar yaptıkları belirlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınan 4 şüpheli, 'Terör örgütü propagandası yapmak' nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. ve Ç.C.Ç. tutuklanırken, M.E.T.'ye ev hapsi cezası, İ.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

 

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