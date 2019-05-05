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Piknik alanında intihar etti

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde fizik tedavi gören M.A. (60), piknik alanındaki tuvalette kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Olay, Koyunbaba Mahallesi, Düztepe piknik alanında meydana geldi. Yürüyüşe...

Piknik alanında intihar etti

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde fizik tedavi gören M.A. (60), piknik alanındaki tuvalette kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, Koyunbaba Mahallesi, Düztepe piknik alanında meydana geldi. Yürüyüşe çıkmak için evinden ayrılan M.A.'dan bir süre sonra haber alamayan ailesi, piknik alanına gitti. Aile, M.A.'yı piknik alanında bulunan tuvalet içerisinde iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.A.'nın cesedi, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar ettiği tespit edilen 2 çocuk babası M.A'nın, bir süredir fizik tedavi gördüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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