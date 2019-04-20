Pikniğe giden liselilerin otomobili takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde pikniğe giden 3 lise öğrencisinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, babasından habersiz aldığı otomobili kullanan Mustafa Atçı (16) yaşamını yitirdi, 2 sınıf arkadaşı yaralandı.

Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Mustafa Atçı, Ebubekir Çiğdem (15), ve Bedirhan Demirbacak (16), hafta sonu pikniğe gitmeye karar verdi. İddiaya göre, öğrencilerden Mustafa Atçı, pikniğe gitmek için babasından habersiz 34 DF 3095 plakalı otomobili aldı. 3 sınıf arkadaşı, otomobille Hayrabolu ilçesi yönüne doğru yola çıktı. Mustafa Atçı yönetimindeki otomobil, Malkara çıkışında kontrolden çıktı ve taklalar atarak ters döndü. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobildeki Mustafa Atçı olay yerinde yaşamını yitirdi, sınıf arkadaşları Ebubekir Çiğdem ile Bedirhan Demirbacak yaralandı.

Yaralı öğrenciler, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Atçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak hastaneye akın eden Mustafa Atçı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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