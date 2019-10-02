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Pideciye uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
SAMSUN'da polisin bir pide salonuna düzenlediği operasyonda uyuşturucu etkisi gösteren 529 ağrı kesici hap ele geçirildi, 2 çalışan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum...
GÜVENLİK 02.10.2019, 16:02
SAMSUN'da polisin bir pide salonuna düzenlediği operasyonda uyuşturucu etkisi gösteren 529 ağrı kesici hap ele geçirildi, 2 çalışan gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir pide salonunda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, pide salonuna operasyon düzenledi. Yapılan aramada, iş yerinin arka bölümüne gizlenmiş, uyuşturucu etkisi gösteren 529 ağrı kesici hap ele geçirildi. Haplarla ilgili Cüneyt O. ve Ümit D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin sevk sırasında, pide salonunun iş elbisesini giydiği görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir pide salonunda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, pide salonuna operasyon düzenledi. Yapılan aramada, iş yerinin arka bölümüne gizlenmiş, uyuşturucu etkisi gösteren 529 ağrı kesici hap ele geçirildi. Haplarla ilgili Cüneyt O. ve Ümit D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin sevk sırasında, pide salonunun iş elbisesini giydiği görüldü.
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