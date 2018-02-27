Pide salonunda gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı (3)

TUTUKLANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gelini Serpil Halat'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, oğlu Salih Halat'ı da yaralayan Fahrettin Halat, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), ()
FOTOĞRAFLI
TUTUKLANDI Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gelini Serpil Halat'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, oğlu Salih Halat'ı da yaralayan Fahrettin Halat, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla),...
27 Şubat 2018 Salı 17:50
TUTUKLANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gelini Serpil Halat'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren, oğlu Salih Halat'ı da yaralayan Fahrettin Halat, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), ()
FOTOĞRAFLI
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