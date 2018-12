Phuket'te motosiklet kazasında ölen Zehra'nın ailesinin acılı bekleyişi

TAYLAND'ın Phuket Adası'nda, Muay Thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren Hollanda'da ailesi ile birlikte oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesinin teslimi için çalışmalar sürüyor. Cenazeyi henüz teslim alamadıklarını belirten Zehra Yalçınkaya’nın halası Leyla Yalçınkaya, "Şu an beklemedeyiz, yeğenimi Phuket’ten Bangkok’a getirdiler. Evrakın çevrilmesine bakıyorlar. Hollanda Dışişleri Bakanı ile dün görüşmem oldu; arayacaklarını söylediler. Her an bir haber gelebilir" dedi.

Kaza, 30 Kasım gecesi Tayland'ın Phuket Adası'nda meydana geldi. Hollanda'dan tatil ve dövüş sporu 'Muay Thai' dersi için Phuket Adası'na giden, Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya'nın bulunduğu, Muay Thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi yönetimindeki motosiklet, yolda iddiaya göre, U dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada, Trabzonlu baba ile Hollandalı annenin 2 çocuğundan biri olan Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ve Amine Halimi hayatını kaybetti.

'İNANDIM ZEHRA’NIN ÖLDÜĞÜNE'

Olayı sosyal medyadan öğrendiği anlatan Zehra Yalçınkaya’nın halası Leyla Yalçınkaya, "Sabah sosyal medyadan bana çağrıda bulundular. Birkaç kez söylediler, ilk akşam bakmadım. Çünkü güvenmedim. Sonra baktım, yeğenimin pasaportu önüme çıkınca gerçek olduğu kanaatine vardım. Altında İngilizce bir mesaj geldi, 'bizimle iletişime geçer misiniz?' diye çağrıda bulundular. Ben bu kişileri aradım, sordum. 'Biz Zehra’nın arkadaşıyız' dediler. 'Zehra’ya bir şey mi oldu?' dedim, 'evet kaza geçirdi, vefat etti' dediler. İnanamadım. Tayland’da yayınlanan gazete ilanını bana gönderdiler. O an inandım Zehra’nın öldüğüne. Ailesini aradım, ağabeyim Türkiye’deydi ona haber verdim” dedi.

'ŞU AN BEKLEMEDEYİZ'

Olay sonrası Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştüğünü ve şu an beklemekte olduklarını ifade eden Leyla Yalçınkaya, "Okulunu bitirmişti arkadaşlarıyla tatile gittiler, böyle bir kaza oldu. Ben bu olaydan sonra Dışişleri Bakanlığı'nı, sağlık sigortası şirketini aradım. Onların aracılığıyla cenazeyi buraya getirmeye çalışıyoruz. Şu an beklemedeyiz, yeğenimi Phuket’ten Bangok’a getirdiler şu an. Evrakın şu an sadece çevrilmesine bakıyorlar. Onlar çevrildiği an buraya gelmesini bekliyorum. Hollanda Dışişleri Bakanı ile dün görüşmem oldu; arayacaklarını söylediler. Her an bir haber gelebilir. Dün Of belediye başkanı ile görüştüm, onların çok yardımı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşmüşler" diye konuştu.

'EN SON TELEFONDA GÖRÜŞMEMİZ OLDU'

Kazada yaşamını yitiren yeğeninin hayat dolu, başarılı biri olduğunu ve kendisiyle son olarak telefonda konuştuğunu anlatan acılı hala Yalçınkaya şöyle dedi:

"Zehra çok hayat dolu bir kızdı, gezmeyi seven bir kızdı. Tayland’a üçüncü gidişiydi. Orada arkadaş grubu oluşturdular. Bütün dünyadan arkadaşları vardı orada. Çok hayat dolu biriydi. Çok genç yaşta vefat etti maalesef. Ben Hollanda Dışişleri Bakanı ile iletişime geçtim. Onlar da ilgilendiklerini söylediler, her an Zehra’yı alacağız diyorlar. Zehra ile en son telefonda bir görüşmemiz oldu, hatta o sabah içime doğdu sanki ‘Zehra neredesin, ben seni merak ediyorum’ diye yazdım. Aslında merak edilecek bir şey de yoktu, bir gün öncesinde konuştuk. Ama o gün sanki bir şey oldu, yazmak geldi içimden. Bir süre sonra zaten haberini aldık."

Leyla Yalçınkaya, girişimlerin sonuçlanması halinde yeğenlerini Of ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa vereceklerini de ekledi.



FOTOĞRAFLI