Peynirci, minibüsünde öldürüldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde köylerden satmak için peynir toplayan Mücahit B. (28), minibüsünde silahlı saldırıya uğradı. Mücahit B. olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı.Kırsal mahallelerden satmak için peynir toplayan Mücahit B., bugün sabah saatlerinde 63 N 3018 plakalı minibüsü ile Karpuzcu Mahallesi yakınlarına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mücahit B., olay yerinde hayatını kaybetti.Köylülülerin ihbarının ardından jandarma olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptı. Boş kovanları toplayarak, parmak izi çalışması yapan jandarma, saldırgan ya da saldırganları belirlemek için soruşturma başlattı.Mücahit B.'nin cansız bedeni, yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna konuldu.FOTOĞRAFLI