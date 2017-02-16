Peynir bidonunda 5.5 kilo esrarla yakalanan sanığa 5 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - BATMAN'dan aldıkları 5 kilo 650 gram esrarı peynir bidonu içinde saklayarak Bursa'ya götürürken Kayseri'deki yol kontrolünde yakalanıp tutuklanan Oğuz Toğuç, 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Yunus Gökbörü ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yılın Ekim ayında meydana geldi. Çanakkale'de inşaatlarda çalışan Orhan Toğuç ve Yunus Gökbörü, çalıştıkları iş yerinden izin alarak uçakla Mardin'e gitti. Yunus Gökbörü, iddiaya göre 5 kilo 650 gram esrarı peynir dolu bidona koyarak Orhan Toğuç'a verdi. Orhan Toğuç, birkaç gün sonra Bursa'ya gitmek üzere otobüsle yola çıktı. Kayseri'de yapılan yol uygulamasında esrarla yakalanan Toğuç, gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu Orhan Toğuç ve avukatı hazır bulundu. Toğuç yaptığı savunmada, "Peynir bidonu içerisinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Yunus bana verdiği peynir bidonunu Bursa'da yakınının alacağını söylemişti" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda etkin pişmanlık gösteren tutuklu Orhan Toğuç'a 5 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliye etti.

Firari sanık Yunus Gökbörü ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, yakalanması durumunda tutuklanmasına karar verildi.