Peynir bidonlarında uyuşturucu çıktı

MERSİN () - MERSİN'de, bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada peynir bidonlarının içine gizlenen 1 kilo 228 gram esrar ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Polis ekipleri, otogarda güvenlik tedbiri alarak, bazı otobüslerde arama yaptı. Otobüslerden birinin bagajındaki peynir bidonlarının içinde gizlenmiş 1 kilo 228 gram esrar ele geçirildi. Polis, uyuşturucunun sahibi olduğu iddiasıyla A.O., B.A. ve F.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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