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Petrol istasyonu soyguncuları güvenlik kamerasında

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), ()-ADANA'da iki ayrı petrol istasyonunda silahlı soygun yapan 9 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan soygun sırasında şüphelilerin market görevlisine silahla ateş ettiği, yere yatırıp, ellerini ayaklarını...

Petrol istasyonu soyguncuları güvenlik kamerasında

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), ()-ADANA'da iki ayrı petrol istasyonunda silahlı soygun yapan 9 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan soygun sırasında şüphelilerin market görevlisine silahla ateş ettiği, yere yatırıp, ellerini ayaklarını bağlayıp dövdüğü de belirlendi.
İlk soygun geçen 29 Aralık'ta Ceyhan İlçesi Çakaldere Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda meydana geldi. Pompalı tüfek ve sopalarla istasyona giren şüpheliler, görevli Mustafa Ö.'ye (44) silah doğrultarak kasadaki 4 bin TL ile markette bulunan sigara ve madeni yağlardan alarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Mustafa Ö., gaspçıların arkasına koşarak tabancayla havaya ateş edip, telefonla durumu polise bildirdi.
10 Ocak'ta ise yüzleri maskeli gaspçılar Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi Belören mahallesindeki petrol istasyonunu bastı. Görevli Rafet Ö.'yü kafasına vurarak yere yatıran şüpheliler, kasadaki 5 bin lira ile marketten yaklaşık 20 bin liralık eşya alıp kaçtı. Bu sırada şüphelilerin bazıları da Rafet Ö.'nün ayaklarına doğru ateş etti. Daha sonra elleri ve yaklarını iple bağlayıp dövdü. Ölümle tehdit ettikleri Rafet Ö.'nün cüzdanı ile telefonunu da alan soyguncular geldikleri araçla kaçtı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk istasyon soygunuyla ilgili yaptığı incelemede, şüphelilerin Adana'daki ikinci soygunu da gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yol güzergahındaki işyeri ve mobese kameralarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi sonucu kimlikleri saptandı. Polis ve jandarmanın ortaklaşa yaptığı operasyonda Adana merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde oturan Ali Y. (25), O.Ç. (20), A.Y. (20), A.A. (27), E.Ö. (30), E.A. (20), Y.K. (30), O.S. (24) ve A.Ç. (16) gözaltına alındı. Soygunda kullanılan otomobile de el konuldu.
Ceyhan'da sorgulanan 9 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.A., O.Ç., A.Y. ve O.S. tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

 

 

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