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Pet şişeye tekme atan ortaokul öğrencisine darp iddiası (2)
İNCELEME BAŞLATILDI İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin babası Tanju Ç.'nin (40), beden eğitimi öğretmeni Ş.A. hakkında, oğlunu pet şişeye tekme attığı için dövdüğü iddiasıyla savcılığa...
GÜVENLİK 28.10.2019, 11:37
İNCELEME BAŞLATILDI
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin babası Tanju Ç.'nin (40), beden eğitimi öğretmeni Ş.A. hakkında, oğlunu pet şişeye tekme attığı için dövdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunun ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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