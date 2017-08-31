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Pervari'de zırhlı askeri araca EYP'li saldırı

SİİRT, () - SİİRT'in Pervari İlçesi'nde PKK'lı teröristler, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Askeri aracın zarar gördüğü saldırıda can kaybı yaşanmadı. Pervari...

Pervari'de zırhlı askeri araca EYP'li saldırı

SİİRT, () - SİİRT'in Pervari İlçesi'nde PKK'lı teröristler, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Askeri aracın zarar gördüğü saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Pervari İlçesi Doğan askeri üs bölgesinden yolda patlayıcı aramak için görevlendirilen timi taşıyan zırhlı araca, bugün saat 12.30 sıralarında PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı Kirpi diye tabir edilen zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Zırhlı araçta küçük çapta maddi hasar meydana gelen patlamada, can kaybı yaşanmadı.
Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Öte yandan, saat 16.30 sıralarında aynı yol güzergahında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcıyı fark ederek, alınan güvenlik önlemlerinin ardından etkisiz hale getirdi. 

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