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Pervari'de yıldırım düştü: 1 güvenlik korucusu şehit, 1 yaralı (2)- Yeniden

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yol kontrolu sağlayan bir tim güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 1 korucunun şehit olduğu olayda 1 korucu da yaralanırken, 5 korucu ise tedbir amaçlı...

Pervari'de yıldırım düştü: 1 güvenlik korucusu şehit, 1 yaralı (2)- Yeniden
SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yol kontrolu sağlayan bir tim güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 1 korucunun şehit olduğu olayda 1 korucu da yaralanırken, 5 korucu ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
Olay bugün saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Siirt, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devam eden operasyon kapsamında yol emniyetini sağlayan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Bölgede bulunan güvenlik korucularından 1'i ağır 2'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından korucuları ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu iyi olan 5 korucu tedbir amaçlı kontrolden geçirilirken yaralı korucu ise tedavi altına alındı. Durumu ağır güvenlik korucusu Mehmet Sevgin ise sevk edildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı korucunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
VALİLİK: 1 ŞEHİT
Yıldırım düşmesi ile ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"10 Nisan 2018 günü saat 19.50 sıralarında Siirt ili, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonel faliyetlerde yol emniyeti maksadıyla görevlendirilen bir tim (7 kişi) güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu; (1) bir güvenlik korucusu ağır yaralanmış, (1) güvenlik korucumuz da hafif yaralanmıştır. Yaralıları tahliye etmek için olay yerine 112 ekipleri sevk edilmiştir. Güvenlik korucusu timinde bulunan diğer 5 güvenlik korucusu da kontrol maksadıyla Siirt Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit güvenlik koruyucumuza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

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