'Pervaneler' çetesi adliyeye sevk edildi

Bülent TATOĞULLARI- Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA merkezli 5 ilde 'Pervaneler' diye bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 3'ü kadın 28 kişi, adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Pervaneler' diye bilinen suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen ay operasyon düzenledi. Antalya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 7 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 127 adet değişik çapta tabanca mermisi, 1 adet sinyal kesici cihaz, 3 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 2 şarjör, 8 av fişeği, uzun namlulu silaha ait fişek, bir kuru sıkı tabanca ve şarjör, çelik yelek, çok sayıda senet, uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi.

Aralarında avukatların da bulunduğu örgütün kentte çok sayıda silahlı yaralama, yağma, tehdit ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı ileri sürüldü. Örgüt üyelerinden birinin kısa süre önce silahla vurulduğu, bu nedenle örgüt üyelerinin çelik yelek kullanmaya başladığı belirlendi.

28 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak', 'yağma', 'tehdit', 'silahla yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

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