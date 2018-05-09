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Peruklu hırsızlık şüphelisi yakalandı

MANİSA'da geçen ay, çeyiz eşyası satan bir iş yerini peruk takarak ve güvenlik kameraları önünde oynayarak soyduğu iddia edilen Ş.K. (15), Turgutlu ilçesinde yakalandı. İfadesinde peruk takmayı ve göbek atmayı sevdiğini söylediği öğrenilen...

Peruklu hırsızlık şüphelisi yakalandı
MANİSA'da geçen ay, çeyiz eşyası satan bir iş yerini peruk takarak ve güvenlik kameraları önünde oynayarak soyduğu iddia edilen Ş.K. (15), Turgutlu ilçesinde yakalandı. İfadesinde peruk takmayı ve göbek atmayı sevdiğini söylediği öğrenilen Ş.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, Şehzadeler ilçesindeki Havuzlu Çarşı'da geçen 9 Nisan'da meydana geldi. Çeyiz eşyası satılan pasaja giren şüpheli, önce bir iş yerinin vitrin camını kırarak peruk çaldı, ardından da başına taktığı perukla dükkânlardan hırsızlık yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin üzerine parfüm sıktığı, ayrıca kameralara dönüp göbek attığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 50 güvenlik kamerasında yaptığı titiz çalışma sonrası şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlının hırsızlıktan birçok kaydı bulunan Ş.K. olduğu belirlendi. Ş.K., dün Turgutlu ilçesinde, arkadaşının evinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, peruk takmayı ve göbek atmayı sevdiğini söyledi. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Ş.K., mahkemece tutuklandı.
Şüpheli Ş.K.'nin yakalanmasıyla birlikte Şehzadeler ilçesindeki 9 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı öğrenildi.

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