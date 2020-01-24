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Peruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuş
GÜVENLİK 24.01.2020, 17:28
KÜTAHYA’nın yanı sıra birçok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen Zelkif Bay (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli Zelkif Bay’ın, sanatçı Hülya Avşar’ın Balıkesir’deki evini de soyduğu ve 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve kredi kartlarını çaldığı ortaya çıktı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Zelkif Bay olduğu tespit edildi. Şüpheli Bay’ın, Kütahya’ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğunun bakımını yaptırırken yakalayarak gözaltına aldı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Zelkif Bay, çıkarıldığı mahkemece hakkındaki arama ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.
HÜLYA AVŞAR’IN EVİNİ DE SOYMUŞ
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, tutuklanan Zelkif Bay’ın sanatçı Hülya Avşar’ın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evini de soyduğu tespit edildi. Sanatçı Avşar'a ait Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki yazlık evde 9 Temmuz 2018'de gerçekleşen hırsızlıkta 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarının çalındığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Zelkif Bay olduğu tespit edildi. Şüpheli Bay’ın, Kütahya’ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğunun bakımını yaptırırken yakalayarak gözaltına aldı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Zelkif Bay, çıkarıldığı mahkemece hakkındaki arama ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.
HÜLYA AVŞAR’IN EVİNİ DE SOYMUŞ
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, tutuklanan Zelkif Bay’ın sanatçı Hülya Avşar’ın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evini de soyduğu tespit edildi. Sanatçı Avşar'a ait Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki yazlık evde 9 Temmuz 2018'de gerçekleşen hırsızlıkta 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarının çalındığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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