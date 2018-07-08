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Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İSTANBUL,()-PENDİK'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, Ömerli yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon...

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İSTANBUL,()-PENDİK'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, Ömerli yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, karşı yöne geçerek kendi şeridinde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazanın ardından yerde yatan yaralılar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan yaralılar, yaralılara müdahale edilmesi ve ambulanslara taşınması görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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