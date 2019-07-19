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Pendik'de benzin istasyonunda soygun

Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL,() - PENDİK'de çalıntı otomobille benzin istasyonuna gelen silahlı üç kişi, kasadan yaklaşık 3 bin 500 lira ile dört paket sigara alıp kayıplara karıştı. Olay, Orta Mahalle D-100 Karayolu Kadıköy...

Pendik'de benzin istasyonunda soygun

Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL,() - PENDİK'de çalıntı otomobille benzin istasyonuna gelen silahlı üç kişi, kasadan yaklaşık 3 bin 500 lira ile dört paket sigara alıp kayıplara karıştı.
Olay, Orta Mahalle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli 3 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları çantaya dolduran şüpheliler, bu sırada sigara reyonundan 4 paket sigarayı da alarak geldikleri otomobille kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, şüphelilerin yaklaşık 3 bin 500 lira aldıklarını belirledi.
Öte yandan, şüphelilerin kullandıkları otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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