Pencereden düşen minik Beren yaşamını yitirdi

ANTALYA'da 6 katlı apartmanın en üst katının penceresinden düşen 4 yaşındaki Beren Topcu, yaşamını yitirdi.Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. Ebubekir ve Seray Topcu çifti, iki kızlarından küçüğü Beren'i kısa süreliğine bir yakınlarına bıraktı. Oyun oynayan Beren, uykusu gelince yakınları tarafından yatak odasında uyutuldu. Bir süre sonra uyanan Beren, 6'ncı kattaki dairenin yatak odasının açık olan penceresinden aşağı bakmak istedi. Ancak dengesini kaybeden küçük Beren, pencereden düştü.Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Beren Topcu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Beren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Beren'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI