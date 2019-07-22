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Pencereden düşen çocuk yaralandı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 4 katlı binanın birinci katındaki evlerinin penceresinden dengesini kaybederek düşen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Al Arran Saad'ın ayağı kırıldı, kafa tasında ezimle oldu. Olay, akşam saatlerinde, Müftü...

Pencereden düşen çocuk yaralandı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 4 katlı binanın birinci katındaki evlerinin penceresinden dengesini kaybederek düşen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Al Arran Saad'ın ayağı kırıldı, kafa tasında ezimle oldu.
Olay, akşam saatlerinde, Müftü Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Evin açık olan penceresinden sarkan Al Arran Saad, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. İşitme engelli olduğu öğrenilen Al Arran Saad’in düştüğünü fark eden anne Zeyneb Saad, dışarı koştu. Anne, daha sonra çocuğunu alıp, eve götürdü. Çevredikilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Al Arran Saad’e ilk müdahalesini yaptıklan sonra özel hastaneye kaldırıldı. Al Arran Saad’in ayağında kırıldığı ve kafa tasında da ezilmeler olduğu öğrenildi.

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