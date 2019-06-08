Pençe Harekâtı'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi, 74 mağara imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı’nda 43 PKK'lı teröristin etkisiz hala getirildiğini, teröristlere ait 74 mağara ve sığınağında imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı’na ilişkin açıklama yaptı. 27 Mayıs'ta başlayan harekâtın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, bu güne kadar 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. Tuzaklanan 53 adet mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiği ve teröristlere ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3000 kilo patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



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