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'Pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatı kapsamında ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatın imha edildiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından...
GÜVENLİK 20.12.2019, 17:58
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatı kapsamında ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatın imha edildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 harekâtı kapsamında komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında; 9 adet 5 kilo bidonlara tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 milimetrelik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü yer aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi" denildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 harekâtı kapsamında komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında; 9 adet 5 kilo bidonlara tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 milimetrelik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü yer aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi" denildi.
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