Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu" denildi.

