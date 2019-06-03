Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28'e çıktı

ANKARA, () - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı’nda 1 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" denildi.

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