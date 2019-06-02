Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayılı 27'ye çıktı

Caner ÜNVER/ANKARA, () – MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı’nda 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 27 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu” denildi.

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