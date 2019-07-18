'Pençe'de sivillere zarar verilmiyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Pençe Harekatı' kapsamında sivil yerleşim yerlerine ve sivillere zarar vermeksizin operasyonlarını icra ettiği, olumsuz haber ve yorumların algı oluşturmak, Türkiye'yi uluslararası platformlarda zor durumda bırakmak için yapıldığı bildirildi.TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' başarıyla devam ediyor. Bölgede yuvalanan teröristler ağır kayıplar veriyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle Irak'ın kuzeyinde yayın yapan terör örgütüne yakın bazı internet siteleri ve basın-yayın organları, TSK'nın terör örgütlerine yönelik yürüttüğü bu kararlı ve etkili mücadeleyi sekteye uğratmak için çaba harcıyor. Bu kapsamda yaptırılan 'Türkiye ordusu sürekli Irak topraklarını bombalıyor' haberleri ile 'Türkiye bölgede yaşayan sivillere zarar veriyor' algısı oluşturulmaya çalışılıyor.Terör örgütü PKK/KCK'ye yakın bazı sözde sivil toplum örgütü üyelerinin de TSK'nın başarılı operasyonlarına karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıya açıklamalarıyla katkı vermeye çabaladığı belirtildi. Bunun bir örneğinin 27 Haziran'da yaşandığını ifade eden güvenlik kaynakları, TSK tarafından yerleşim yerlerine ile sivillere zarar vermeksizin gerçekleştirilen harekatla PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini anımsattı. Harekatın söz konusu basın-yayın organlarında '4 sivilin öldüğü' ifadeleriyle duyurulduğuna dikkat çeken güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın internet sitelerinde de sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi teröristin öldürüldüğünün açıklandığını belirtti.Karşıt algıyı oluşturmak için bu tür yalan haberlere sıklıkla başvurulduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, TSK'nın sivil yerleşim yerlerine ve sivillere zarar vermeksizin harekatlarını icra ettiğini, bu tür haber ve yorumların olumsuz algı oluşturmak, Türkiye’yi uluslararası platformlarda zor durumda bırakmak için maksatlı olarak yapıldığını kaydetti.