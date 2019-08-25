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Pençe 3 Harekâtı'nda terör hedefleri vuruluyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Sinat bölgelerindeki PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan Pençe 3 Harekâtı, 3'üncü gününde devam ediyor. Şırnak'tan havalanan helikopterler, terör hedeflerini imha...
GÜVENLİK 25.08.2019, 11:20
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Sinat bölgelerindeki PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan Pençe 3 Harekâtı, 3'üncü gününde devam ediyor. Şırnak'tan havalanan helikopterler, terör hedeflerini imha ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Harekâtı başlatıldı. Harekâtın kapsamı genişletilerek 12 Temmuz'da yine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe 2 Harekâtı başlatıldı. Karadan ve havadan sürdürülen 2 harekât kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplam 80 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi.
TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos'ta ise bu kez Şırnak ile Hakkari'nin karşısında bulunan Irak'ın Haftanin ve Sinat bölgelerine Pençe 3 Harekâtı başlattı. Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı harekât kapsamında 9 terörist etkisiz hale getirilirken, silah mevzi, barınak ve mağaralar imha edildi.
Operasyonun sürdüğü bölgenin karşısında bulunan Şırnak'ta ise helikopter trafiği yaşandı. Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan havalanan çok sayıda ATAK ve Sikorsky helikopterlerin operasyonun yürütüldüğü Haftanin ve Sinat bölgelerine uçtuğu görülürken, terör hedeflerinin vurulduğu belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Harekâtı başlatıldı. Harekâtın kapsamı genişletilerek 12 Temmuz'da yine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe 2 Harekâtı başlatıldı. Karadan ve havadan sürdürülen 2 harekât kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplam 80 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi.
TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos'ta ise bu kez Şırnak ile Hakkari'nin karşısında bulunan Irak'ın Haftanin ve Sinat bölgelerine Pençe 3 Harekâtı başlattı. Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı harekât kapsamında 9 terörist etkisiz hale getirilirken, silah mevzi, barınak ve mağaralar imha edildi.
Operasyonun sürdüğü bölgenin karşısında bulunan Şırnak'ta ise helikopter trafiği yaşandı. Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan havalanan çok sayıda ATAK ve Sikorsky helikopterlerin operasyonun yürütüldüğü Haftanin ve Sinat bölgelerine uçtuğu görülürken, terör hedeflerinin vurulduğu belirtildi.
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