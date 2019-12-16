istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin ve Sinat bölgelerindeki yüksek rakımlı alanlarda, 7 üs bölgesi kuruldu. Son teknoloji ve paratonerlerle donatılan...

GÜVENLİK 16.12.2019, 10:33
'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin ve Sinat bölgelerindeki yüksek rakımlı alanlarda, 7 üs bölgesi kuruldu. Son teknoloji ve paratonerlerle donatılan üs bölgelerinde, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile önlem alınırken, terör hedefleri ise gelişmiş sistemlerle anında imha ediliyor.
TSK tarafından 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Harekatı' başlatıldı. Harekatın kapsamı genişletilerek, 12 Temmuz'da yine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 'Pençe 2 Harekatı' düzenlendi. TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos'ta bu kez Şırnak ile Hakkari'nin karşısında bulunan Irak'ın Haftanin ve Sinat bölgelerine 'Pençe 3 Harekatı' başlattı. Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı harekat kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100'den fazla terörist, etkisiz hale getirildi. Çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi.
7 ÜS BÖLGESİ KURULDU
'Pençe' harekatlarıyla özellikle teröristlerin yurda giriş yolları imha edilirken, Şırnak ve Hakkari ile sınırı bulunan Irak'ın kuzeyindeki Sinat ve Haftanin bölgelerinde, yüksek rakımlı alanlarda 7 üs bölgesi daha kuruldu. ASELSAN tarafından geliştirilen üs bölgelerinin çevresinde mevziler, içinde ise konteynerler bulunuyor. Etrafı zırhlı emniyet sistemiyle donatılan, modern altyapı ve teknolojiye sahip üs bölgelerinde keşif gözetleme cihazları, ihbar- ikaz sistemleri, ateş vasıtaları ile yaşam alanları bulunuyor ve birleşik yapıdan oluşuyor.
GEÇİŞ YOLLARI ATEŞ ALTINA ALINDI
Yerli imkanlarla üretilen araç, silah ve teçhizatın kullanıldığı üs bölgelerindeki askerler, Irak'ın kuzeyinden yapılması muhtemel saldırılara gelişmiş sistemlerle anında karşılık veriyor. Mevzilerde nöbet tutan askerler, karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, teröristlerin muhtemel geçiş yollarını belirledi. Koordinatları saptanan muhtemel geçiş yolları, uçaksavar ve hava savunma topları ile ateş altına alındı.
YILDIRIMA KARŞI ÖNLEM
TSK bünyesinde kurulan üs bölgeleri, yıldırım isabet etmesine karşı da paratonerlerle donatıldı. Meteorolojik gelişmeler, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile anbean izlenirken, alınan anlık uyarıyla alarm durumuna geçiliyor. Yıldırımın 200 metre doğrulukta yerini, akımını ve şiddetini bildiren uygulamadan alınan uyarı sonrası özellikle açık alanda bulunan askerler, güvenli bölgelerde vatan savunmasına devam ediyor.
7/24 GÖREV BİLİNCİ
23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı bünyesindeki 1850 rakımlı, geliştirilmiş modüler sistemle inşa edilen Sumaktepe Üs Bölgesi Komutanı Teğmen Tayfun Güngör, Türkiye ile Irak sınırındaki üs bölgesinde 7 gün 24 saat görev bilinciyle başta terör örgütü PKK mensuplarının eylemleri olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyete engel olduklarını söyledi. Güngör, "Üs bölgesi ASELSAN tarafından geliştirilmiş milli ve yerli bir proje olan modüler geliştirilmiş üs bölgesi kapsamındadır. Üs bölgesi etrafı zırhlı emniyet sistemiyle takip edilmiş, çevresinde mevziler içinde konteynerlerden oluşan ve her türlü ihtiyacı karşılayabilecek modern teknolojik altyapıya sahip bir sistemdir. Üs bölgesi çevre emniyeti, keşif gözetleme cihazları, ihbar ikaz sistemleri, ateş vasıtaları ve yaşam alanları olmak üzere birleşik bir yapıya sahiptir" dedi.
SALDIRI OLUŞMADAN İMHA
Türkiye'ye 3 kilometre uzaklıkta, Irak topraklarındaki 1986 rakımda yeni kurulan Şişetepe Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Berat Sungur ise olumsuz hava şartlarından etkilenmeden görev yaptıklarını kaydetti. Sungur, "Bulunduğumuz bölge, 'Pençe 3 Harekatı' kapsamında tutulan Şişetepe Üs Bölgesi'dir. Bulunduğumuz rakım, 1986 metre yüksekliktedir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına 3 kilometre mesafede, Irak'ın kuzeyinin içinde bir üs bölgesinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz bölgede paratonerler tesis ettik. Bunun amacı, şimşekli ve yıldırımlı havalarda herhangi bir bölgeye yıldırım düştüğünde, bu bölgedeki personele isabet etmeden paratonerin yıldırımı çekerek yalıtımını sağlamak. Bunun yanında yine yağmurlu ve gök gürültülü havalarda beton kalıplardan yapılan mevzilerimiz, personele maksimum koruma sağlıyor. Personelimiz burada gözetleme faaliyetlerine devam etmekte ve hava şartlarından hiçbir şekilde etkilenmemektedir" diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10