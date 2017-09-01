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Pazaryerinde mastürbasyon yaparken yakalandı

BARTIN'da pazaryerinde mastürbasyon yaptığı iddia edilen 41 yaşındaki E.T., zabıta tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Pazaryerinde mastürbasyon yaparken yakalandı

 BARTIN'da pazaryerinde mastürbasyon yaptığı iddia edilen 41 yaşındaki E.T., zabıta tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çevredekiler,  12 yaşındaki kız çocuğun arkasına geçerek mastürbasyon yaptığını gördükleri E.T.'ye müdahale etti. O sırada pazar yerinde devriye gezen zabıtalar, kaçmaya kalkışan E.T.'yi yakalayıp yere yatırdı ve polis çağırdı.

Gelen polisler tarafından gözaltına alınan E.T. götürüldüğü karakolda suçlamayı kabul etmedi. 'Teşhircilik' suçundan hakkında işlem yapılan E.T., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürdürülüyor.

 

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