Pazarda keklik satışına para cezası

Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne gelen ihbar üzerine, av koruma kontrol ekipleri tarafından halk pazarında denetim yapıldı. Denetimde, kaçak avlandığı belirlenen kekliklere doğaya salınmak üzere el konuldu. Muhafaza altına alınan keklikler, gerekli sağlık kontrol ve muayenelerinin yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Keklikleri satmak isteyen kişi hakkında ise keklikleri doğadaki yaşamından alıkoyduğu için 900 lira para cezası uygulandı. Ayrıca aynı kişi hakkında, kınalı keklik satışı yaptığı için 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları gereği, 900 lira para cezası uygulandı.
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