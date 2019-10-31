Son Dakika
Pazarda bıçaklı kavga: 3 yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki pazar yerinde, esnaf arasında borç- alacak yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı. Olay, saat 13.30 sıralarında,...
GÜVENLİK 30.10.2019, 16:54
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki pazar yerinde, esnaf arasında borç- alacak yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi'ndeki 'sosyete pazarı' olarak bilinen pazar yerinde meydana geldi. İki grup esnaf arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet A. bıçakla bacağından, Kazım Y. ile Zeynep E. de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi'ndeki 'sosyete pazarı' olarak bilinen pazar yerinde meydana geldi. İki grup esnaf arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet A. bıçakla bacağından, Kazım Y. ile Zeynep E. de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5