Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...

Pazarcıların sıra bekleme tartışması kanlı bitti

KAYSERİ'de, pazarcılık yapan Olgun Akbalık ile Ramazan Güntay arasında sebze ve meyve halinde araçla sıra bekleme tartışması nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda Olgun Akbalık bıçakla yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez...

Pazarcıların sıra bekleme tartışması kanlı bitti
KAYSERİ'de, pazarcılık yapan Olgun Akbalık ile Ramazan Güntay arasında sebze ve meyve halinde araçla sıra bekleme tartışması nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda Olgun Akbalık bıçakla yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Kocasinan İlçesi'nde bulunan Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Halde pazarcılık yapan 36 yaşındaki Olgun Akbalık ile 33 yaşındaki Ramazan Güntay arasında iddiaya göre, araçla sıra bekleme konusunda tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Güntay, Olgun, Akbalık'ı bıçakla sağ bacağından yaraladı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Akbalık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, Güntay da polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Argıncık Polis Karakolu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246