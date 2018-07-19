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Pazarcılar arasında 'incir tezgahı' yüzünden silahlı kavga çıktı: 6 gözaltı

ADANA'da, semt pazarında yan yana incir tezgahı açmak isteyen 2 pazarcı arasında kavga çıktı. Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı, ölen ya da yaralanan olmadığı olayda, 6 kişi gözaltına alındı. Olay, Çukurova ilçesi Yurt...

Pazarcılar arasında 'incir tezgahı' yüzünden silahlı kavga çıktı: 6 gözaltı
ADANA'da, semt pazarında yan yana incir tezgahı açmak isteyen 2 pazarcı arasında kavga çıktı. Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı, ölen ya da yaralanan olmadığı olayda, 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, yan yana incir satmak isteyen pazarcılar yer kavgası yüzünden tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine birbirlerine sopalarla saldıran iki grup daha sonra araçlarında bulunan av tüfeği ve tabanca ile havaya ateş açtı. Bu sırada alışveriş yapan vatandaşlar panik halinde pazardan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavga edenlere biber gazı ile müdahale etti. Motorlu yunus ekipleri ise, havaya ateş eden kişilere müdahale ederek ellerindeki av tüfeği ve tabancayı aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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