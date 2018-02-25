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Pazarcık'ta, otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kirni mevkiinde meydana geldi. Ökkeş Arık yönetimindeki...

Pazarcık'ta, otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kirni mevkiinde meydana geldi. Ökkeş Arık yönetimindeki 27 BH 350 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı. Kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpın duran otomobilin sürücüsü Ökkeş Arık hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı. Ökkeş Arık'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
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