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Pazarcık'ta HDP eş başkanları tutuklandı

Mustafa KILIÇLI/ PAZARCIK (Kahramanmaraş),() - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP İlçe Eş Başkanları Salman Ökmen ve Hatice Sonzamancı Bezgin,...

Pazarcık'ta HDP eş başkanları tutuklandı

Mustafa KILIÇLI/ PAZARCIK (Kahramanmaraş),() - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP İlçe Eş Başkanları Salman Ökmen ve Hatice Sonzamancı Bezgin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen 5 Ocak'ta düzenlenen operasyonda HDP Pazarcık İlçe Eş Başkanları Salman Ökmen ve Hatice Sonzamancı Bezgin, 'Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyette yeniden sorgulanan ve işlemlerinin ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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