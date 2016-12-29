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Pazarcı Cevat Altuğ, maydonoz yüzünden dövülerek öldürülmüş

ADANA'da pazarcılık yapan Şeyhmuz K. (28), kardeşi Ziyat K. (19), akrabaları Veysi İ. (21) ve F.İ.'nin (17) iddiaya göre döverek ölümüne neden oldukları, kendileri gibi pazarcı Cevat Altuğ (74) ile maydanoz sergileme yüzünden kavga...

Pazarcı Cevat Altuğ, maydonoz yüzünden dövülerek öldürülmüş
ADANA'da pazarcılık yapan Şeyhmuz K. (28), kardeşi Ziyat K. (19), akrabaları Veysi İ. (21) ve F.İ.'nin (17) iddiaya göre döverek ölümüne neden oldukları, kendileri gibi pazarcı Cevat Altuğ (74) ile maydanoz sergileme yüzünden kavga ettiği ortaya çıktı.
Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan semt pazarında 27 Kasım'da Cevat Altuğ, iddiaya göre kendisi gibi pazarcılık yapan F.İ., Ziyat K. ve Veysi İ. ile yer yüzünden tartıştı. Bir süre sonra çevredeki esnafın da araya girmesine rağmen büyüyen kavgaya sonradan pazara gelen Şeyhmuz K. da karıştı. Akraba olan 4 kişi, Cevat Altuğ'u dövdü. Olay sırasında Şeyhmuz K., Cevat Altuğ'un sırtına demir çubukla birkaç kez vurdu. Saldırıya uğrayan Altuğ, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale yapılan Cevat Altuğ, tedavisinin tamamlanmasının ardından da taburcu edildi.
Olaydan yaklaşık 10 gün sonra rahatsızlanan Altuğ yeniden hastaneye gitti. Sırtına aldığı darbelerle kaburgası kırılan Cevat Altuğ'un kırılan kemiğinin akciğerine saplandığı anlaşıldı. Tedaviye alınan Altuğ, doktorların tüm müdahalesine rağmen 26 Aralık'ta hayatını kaybetti.
Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, kavganın tezgahlarının önünü kapatan Cevat Altuğ'u uyarmalarıyla başladığını söyleyerek, "Domates kasalarını bizim tezgahın önüne koydu, bizim maydonazlor görünmez oldu, kaldırmasını söyledik dinlemedi. Daha önce de tartışmıştık, tartışma büyüyünce çocukları ile birlikte bize saldırdı" diye ifade verdi.
Cevat Altuğ'a demir çubukla saldırdığı ileri sürülen Şeyhmuz K. ise suçlamayı kabul etmedi. Olay sırasında pazar yerinde olmadığını ileri süren Şeyhmuz K., "Ben kavga bittikten sonra geldim" diye savunma yaptı. Kavga sırasında yaralandığı belirlenen Şehmuz K.'nın hastane kayıtlarını çıkartan polis, 'adli vaka' olarak acil serviste tedavi gördüğünü ve Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ndeki ifadesinde de şikayetçi olmadığını söylediğini tespit etti.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Şeyhmuz K., Ziyat K., Veysi İ. ile F.İ. ise Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından adliyeye sevk edildi.

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