Pazar yerindeki çifte cinayete 3 tutuklama

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta Mevlüt Buyurgan ve yeğeni İsmet Buyurgan'ın pazar yerinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Yaşar K. ile oğulları Tugay ve Erdem K., tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Elmalıdere Mahallesi Şehit İsmail Çetin Caddesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarcılık yapan Mevlüt Buyurgan ve yeğeni İsmet Buyurgan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası beyaz bir minibüsle kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyen polis ekipleri, Yaşar K. ve oğulları Tugay ile Erdem K.'yı saldırıda kullanılan tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SALDIRININ NEDENİ 1 TL'LİK BOZUK ÇAKMAK İDDİASI

Öte yandan, Mevlüt ve İsmet Buyurgan'ın Yaşar K.'ye sattığı 1 TL'lik çakmağın bozuk olmasından dolayı iki grup arasında kavga çıktığı, ardından da saldırının gerçekleştirildiği iddia edildi.