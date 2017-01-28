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Patlayıcı gömüldüğü ihbarı yapılan arazide köpek leşi bulundu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, boş araziye çuval içerisinde patlayıcı gömüldüğü ihbarını alan polis, yaptığı incelemede toprağa gömülü köpek leşi buldu. Olay, öğleden sonra Burç Tabiat Parkı yolu üzerinde boş arazide...

Patlayıcı gömüldüğü ihbarı yapılan arazide köpek leşi bulundu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, boş araziye çuval içerisinde patlayıcı gömüldüğü ihbarını alan polis, yaptığı incelemede toprağa gömülü köpek leşi buldu.
Olay, öğleden sonra Burç Tabiat Parkı yolu üzerinde boş arazide meydana geldi. Polisi arayanlar, bölgeye taksiyle gelen 2 kişinin bagajdan çıkardıkları çuvalı toprağı kazarak gömdüğünü söyledi. Toprağa gömülen çuvalda patlayıcı olabileceğini söylenildiği ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi.
Güvenlik güçlerince yapılan kısa araştırma sonunda çuvalın gömüldüğü yer tespit edildi. Kazılan çukurdaki çuvalda ise telef olmuş köpek leşi olduğu belirlendi.

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