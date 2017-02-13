Patlayan piknik tüpü yangına sebep oldu

TEKİRDAĞ'da bir apartmanın ikinci katında piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısmi felçli olan 66 yaşındaki Süleyman ve Gülter Turan çiftini yanmaktan son anda kurtardı.Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı. Mutfakta başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada evde olan kısmi felçli Süleyman ve eşi Gülter Turan yoğun dumanlar nedeniyle evden çıkamadı. İtfaiye ekiplerince balkona uzatılan merdivenle kurtarılan yaşlı çifti hastanede tedavi altına alındı.

Evdeki yangın ise itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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