Patlayan lastiği kontrolden eden 2 arkadaşa kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, patlayan lastiği kontrol etmek için otomobilden inen 30 yaşındaki Ergün Balkış ile 38 yaşındaki Mustafa Saygılı'ya kamyon çarptı. Balkış ölürken, Saygılı ağır yaralandı. Otomobilde bulunan arkadaşları Taner Sarıhan'ın ise kaza sırasında uyuduğu ve hiçbir şeyden haberi olmadığı ortaya çıktı.

Bugün saat 04.30 sıralarında, iİki arkadaşıyla Denizli'den Nazilli yönüne giden Ergün Balkış yönetimindeki 06 YJF 55 plakalı otomobilin lastiği Aydın- Denizli karayolu Mergen Köprüsü yakınlarında patladı. Yolun sağında duran Balkış, yanındaki arkadaşlarından Mustafa Saygılı ile otomobilden inerek patlayan lastiği kontrol etmek istedi. Bu sırada gelen bir kamyon, Balkış ve Saygılı'ya çarptı. Otomobile de sürterek geçen kamyon, durmayıp yoluna devam etti.

Balkış çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre ileriye fırlarken, Saygılı bariyerlere sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi Balkış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen Saygılı ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Saygılı, buradaki ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZADAN HABERİ OLMADI

Jandarma ekipleri, kazanın ardından otomobilde bir kişinin daha olduğunu fark etti. Otomobilin arka koltuğunda arkadaşlarının başına gelenden habersiz olan Taner Sarıhan, uyurken bulundu. Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen Sarıhan'ın 1.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Taner Sarıhan'ın ilk ifadesinde, kazayı görmediğini söylediği öğrenildi. Otomobildeki üç arkadaşın birlikte içki içtikten sonra Nazilli'ye dönerken kazanın meydana geldiği anlaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kaza yerinden kaçan kamyon şoförünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.



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